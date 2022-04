Dank der großen Spendenbereitschaft der ÖVP Frauenbewegung Ortsgruppe Neuberg konnten viele Sachspenden sowie 700 Euro für den Ankauf für Lebensmitteln gesammelt werden.

NEUBERG. Die Ortsgruppen-Leiterin der Neuberger ÖVP Frauen Roswitha Reisinger übergab zahlreiche Sachspenden sowie das 700 Euro unlängst an Maria Niederl, die gemeinsam mit ihrem Mann Johann Niederl den Vinzimarkt in St. Barbara betreut. Seit Ausbruch des Krieges kümmert sie sich gemeinsam mit vielen anderen, um Flüchtlinge im Mürztal und versucht Hilfe vor Ort auf die Beine zu stellen.

Die Spenden der ÖVP Frauen werden von Sigi Wernbacher in die Ukraine gebracht. Der Mitterdorfer ist für die gemeinnützige Organisation "Flamme des Friedens" im Einsatz und liefert mit vielen Freiwilligen fast wöchentlich Hilfsgüter in die Ukraine.

"Es ist nur ein kleiner Beitrag, um die große Not in diesem fürchterlichen, sinnlosen Krieg etwas zu lindern", so die ÖVP Frauen aus Neuberg.

