In der ersten Jännerwoche war der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Michael Husarek, gemeinsam mit seiner Familie auf Winterpresserecherche in der Hochsteiermark unterwegs. Dem Journalisten wurde die Region dabei umfangreich präsentiert.

Untergebracht im Kinderhotel Appellhof in Mürzsteg machte sich die Nürnberger Journalistenfamilie von dort aus zu täglichen Wintererlebnissen in den hochsteirischen Skigebiete auf. Die Kinder vertieften ihre Skifahrer-Kenntnisse mit Thomas Kalcher, dem Skilehrer von der Skischule Snowsports 121 am Niederalpl, während die Eltern eine Schneeschuhwanderung mit Renate Dobrovolny, einer exzellenten Naturparkführerin sowie eine geführte Skitour mit Andreas Steininger, dem Geschäftsführer des Naturparks Mürzer Oberland auf die Wetterin unternahmen.

Ski- und Schneevergnügen in der Hochsteiermark

Auf der Brunnalm-Hohen Veitsch erwartete sie nach dem Skivergnügen bereits Kurt Maierhofer von "Steirisch Wandern", der sie bei eindrucksvoller Winterstimmung mit Schneegestöber auf eine Familien-Einsteiger-Tour Richtung Rotsohlalm entführte. Bergab ging es dann rasant mit den neuen Yoonern, einer Art Skibob, die den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen ließen.

Am Programm standen auch Besuche im Wintersportmuseum Mürzzuschlag bei Museumsleiter Hannes Nothnagl sowie im Stift Neuberg und der Kaiserhof Glasmanufaktur. Kulinarisch eingekocht wurden die Nürnberger vom Neuberger Haubenkoch Thomas Schäffer. Bevor es wieder retour in die Heimat ging, stand noch ein Abstecher nach Mariazell zu Nino Contini, dem neuen Vorsitzenden der Erlebnisregion Hochsteiermark am Programm.

„In Deutschland wird unsere Urlaubsregion Hochsteiermark auch im Winter verstärkt wahrgenommen. Es freut uns sehr, dass immer mehr Gäste aus unserem Nachbarland den etwas längeren Anreiseweg wählen, um mit beindruckenden Natur- und Wintersporterlebnissen abseits überfüllter Pisten belohnt zu werden. Auch Regionalität und Gastfreundschaft stehen hoch im Kurs und das gilt es hinauszutragen", so Nino Contini.

