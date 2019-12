Die Murauer Schigebiete halten ihre enge Kooperation aufrecht.

MURAU. Die Murauer Schigebiete halten zusammen. Schon seit einigen Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen größeren und kleineren Schigebieten im Bezirk. Die Kreischberg Seilbahnen haben etwa die Schilifte Krakau bei den Investitionen der letzten Jahre kräftig unterstützt: Mit technischem Know-how, beim preisgünstigen Ankauf von Betriebseinrichtungen und Ersatzteilen und beim Service des Pistengeräts.

Ein Genuss

„Mit einer Saisonkarte der Schilifte Krakau kommt man außerdem in den Genuss von günstigen Tageskarten am Kreischberg und am Lachtal“, berichtet Geschäftsführer Karl Fussi. So unterstützen die „Lieblingssteirer“ die Krakauer beim Verkauf ihrer eigenen Saisonkarte.Die Pisten beim Schilift in Schöden werden zudem seit Jahren mit Schneekanonen vom Kreischberg beschneit.

Schneekanone

Auch in diesem Winter hat der Kreischberg den Kollegen in Schöder wieder eine Schneekanone samt Zubehör zur Verfügung gestellt. Diese wurde in dieser Woche von den beiden Geschäftsführern Karl Fussi und Reinhard Kargl an die Verantwortlichen in Schöder übergeben.