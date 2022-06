Die 20. Classic Enduro rund um die Motorradstadt Zschopau am 25../26. Juni 2022 war in diesem Mekka des Geländesports eine auf 330 Teilnehmer limitierte Monsterveranstaltung. Die Fahrer kamen aus 7 Nationen. Der im Schlosshof untergebrachte Parc Ferme bot ein einmaliges Bild. Das riesige Fahrerlager befand sich auf dem ehemaligen DKW- und nach dem Krieg MZ-Werksgelände. Österreich war mit 12 Fahrern vertreten.

Überraschungssieger Steinwidder

Insgesamt waren an zwei Wettbewerbstagen 300 km mittelschweres Gelände mit sehr kernigen Spezial-Sonderprüfungen zu bewältigen. Tausende von begeisterten Zuschauern liessen sich dieses Spektakel nicht entgehen. Schon beim Start von der Rampe durch das dichte Zuschauerspalier zu fahren, war ein Erlebnis.

Dass der KTM-Händler Bernhard Walzer, Neumarkt und Spielberg, Klassensieg und die besten Sonderprüfungszeiten herausfahren würde, konnte man schon ahnen. Die Sensation aber lieferte Alfred Steinwidder, Obmann der Enduro-Senioren Austria, aus Mühlen. Auf seiner KTM 175 Zweitakt holte er sich den Sieg in der hubraumoffenen Seniorenklasse über 65 Jahre. „Bei dieser Enduro vor so vielen Leuten ganz oben auf dem Podest zu stehen, war wunderschön und hat mich emotional sehr berührt!“

Erinnerung an Sixdays 1976 Österreichring

Schon am Freitagabend nach der Anreise konnte die Delegation aus Mühlen dem Stiftungsrat-Vorsitzenden Markus Schachtschneider für das Deutsche Enduro Museum in würdigem Rahmen ESA-Vereinswimpel und Rollups übergeben. Hauptmotiv der Rollups war der Gewinn der Sixdays 1976 am Österreichring durch die deutsche Sixdays-Trophy-Mannschaft, dokumentiert durch Bilder und Zeitungsberichte.

Die Mühlener Delegation wurde von Roland Kocher als ehemaligem Sixdays-Teilnehmer 1976 begleitet: „Aus dieser Zeit 1976 anlässlich der Sixdays am Österreichring stammen viele gute Kontakte!“ Steinwidder: „„Diesen Gegenbesuch bei unseren Freunden im sächsischen Erzgebirge in der Motorradstadt Zschopau sehen wir auch als Dank für ihre Unterstützung bei der Mühlener ESA-Vereinsgründung, sie kommen regelmässig zu unseren Veranstaltungen!“.

Hier eine Fotoserie, aufgenommen von Roland Kocher & Freunden sowie Archiv Pressefoto Ainerdinger