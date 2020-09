Die Jahresfeier 2020 der Arena Fohnsdorf fand vor dem Hintergrund des 20-jährigen Bestehens des Murtaler Einkaufszentrums statt.

Am 4. und 5. September stellten sich Tausende Besucher zur Feier des 20-Jahr-Jubiläums in der Arena Fohnsdorf ein, die sich als Veranstalter heuer natürlich auch um die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie bemühen musste. Die Besucher haben dabei wirklich großartig mitgespielt. Die Freude über das große Fest war aber nicht nur bei den Gästen der Arena-Jubiläums-Jahresfeier groß, sondern auch bei den Musikern, die endlich wieder live vor Publikum spielen durften. Sie taten das bei ihren Auftritten auch kund und bedankten sich beim Veranstalter und beim Publikum dafür mehrmals. Auch alle anderen, die aktiv an der Programmgestaltung mitgewirkt haben, darunter auch die Bergkapelle und der Knappschaftsverein Fohnsdorf, freuten sich über diese abwechslungsreiche Auferstehung der Veranstaltungskultur in der Arena Fohnsdorf.

Mit dabei waren natürlich auch im heurigen Jahr wieder die hübschen Promotion-Girls der Arena und der Murtaler Zeitung. Für Nervenkitzel sorgte die Möglichkeit zum Bungee-Jumping im Bereich der Intersport XL-Filiale in der Arena Süd. Gewinnbringend wirkte sich für einige Teilnehmer auch das Gewinnspiel und das Kohleschürfen aus und last but not least erlebten die Besucher am Samstagabend auch noch ein Feuerwerk der Extraklasse.

Ansprachen und Ehrungen standen bei dieser Jubiläums-Jahresfeier ebenfalls auf dem Programm.

Ein großartiger Moderator war einmal mehr Rudi Fußi, der an beiden Tagen durch das Programm führte.

Einen umfangreichen Bericht von dieser hervorragend organisierten und wirklich vorbildlich durchgeführten Arena Jubiläums-Jahresfeier lesen Sie in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.