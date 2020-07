PÖRTSCHACH. Ex-Bauerbundpräsident Fritz Grillitsch war und ist ein begnadeter Netzwerker. Am Mittwoch, 22. Juli 2020, lud er einige langjährige Freunde und Wegbegleiter zum gemütlichen Beisammensein in die Villa Wörth von Gerda Dermuth ein. An der Spitze der Gäste aus Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft sowie dem Rechts-, Banken- und Medienbereich stellte sich der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Gattin ein. Der "steirische Landesfürst" gratulierte dabei der Hotelbesitzerin Gerda Dermuth zum Geburtstag, den diese einen Tag davor gefeiert hat. Die illustre Runde, in der auch bekannte Persönlichkeiten aus den steirischen Bezirken Murtal und Murau zu sehen waren, unterhielt sich an diesem Abend bestens.

Erstklassig wurde zudem für das leibliche Wohl der Teilnehmer an diesem Netzwerk-Meeting durch die Küche des Hauses gesorgt. Die Gäste delektierten sich an köstlichen Speisen und erlesenen Weinen. Letztere wurden von Repräsentanten der Weingüter Engel (Stmk.) und MAD (Burgenland) kredenzt.

