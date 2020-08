In Coronazeiten wurden und werden viele sonst eher unbeachtete Arbeitnehmer als „Heldinnen und Helden“ gefeiert. Das sind sie auch davor gewesen und hoffentlich erinnert man sich auch noch daran, wenn das Virus endlich besiegt ist. Eine „Berufsgruppe“ wurde einmal mehr vergessen, weil man ihre Tätigkeit ja nicht als Beruf einstuft. Hausfrau zu sein ist ein meist selbstgewählter Lebensumstand, der unbezahlte und unbedankte Arbeit nach sich zieht. In Coronazeiten hatten und haben aber auch die Hausfrauen wieder eine große Last zu tragen. Registriert wird das von der Gesellschaft nicht, weil Hausfrauen ja „nicht arbeiten“. Gemeint ist damit natürlich, dass sie ihre umfangreichen und vielseitigen Arbeitsleistungen Tag und Nacht nicht gegen Bezahlung erbringen und was nix kost, is auch nix wert, oder? Ich bin der Meinung, dass auch Hausfrauen zu den Heldinnen unserer Nation zählen und bedanke mich an dieser Stelle schon einmal - stellvertretend für alle, die sich meiner Meinung anschließen können - bei unseren fleißigen Hausfrauen und Müttern. Danke, dass es euch gibt!