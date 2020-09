Kinoprogramm - September 2020

Dieselkino Fohnsdorf

4. bis 10 September

Tel.: 03572/46660



• „Goblin Slayer: Goblins Crown“: Anime Night; So., 19 Uhr.

• „New Mutants“: Do., 18.15 u. 20.30 Uhr.• „David Garrett - Unlimited“: Mo., Di., u. Mi., 18.30 Uhr.

• „After Truth“: Fr. u. Sa., 16.45, 17.45, 19 u. 20 Uhr; So., 16.45, 17.45, 19.15 u. 20 Uhr; Mo.; Di.; Mi., u. Do., 16.45, 17.45 u. 20 Uhr.

• „Follow Me“: Fr., Sa., u. Do., 21 Uhr; So., Mo., Di., u. Mi., 20.45 Uhr.

• „Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise“: Fr., Sa., u. So., 15.30 Uhr; Mo., Di., Mi., u. Do., 16.15 Uhr.

• „I still believe“: Fr., u. Sa., 18.45 Uhr; So., 18.15 Uhr; Mo., Di., u. Mi., 19.15 Uhr; Do., 18.30 Uhr.

• „Tenet“: Fr., Sa., Mo., Di., Mi., u. Do., 17.30 u. 20.15 Uhr; So., 16.15, 17.30 u. 20.15 Uhr.

• „Zu weit weg“: Fr., u. Sa., 17 Uhr; So., Di., u. Do., 16.30 Uhr.• „Corpus Christi“: Fr., Sa., Mo.,Di., u. Mi., 20.30 Uhr; Do., 20.45 Uhr.

• „Max und die Wilde 7“: Fr., u. Sa., 15.15 Uhr; So., 14.45 Uhr; Mo., Di., Mi., u. Do., 15.45 Uhr.

• „The Secret - Das Geheimnis“: Fr., u. Sa., 18.30 Uhr; Mo., Di., u. Mi., 18.15 Uhr; Do., 19 Uhr.

• „Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau“: Fr., Sa., u. So., 15 Uhr; Mo., Di., Mi., u. Do., 16 Uhr.

• „Scooby!“: Fr., Sa., u. So., 15.45 Uhr; Mo., u. Mi., 16.30 Uhr.

• „Unhinged - Außer Kontrolle“: Fr., u. Sa., 21.15 Uhr; So., 20.30 Uhr.• „Der Spion von nebenan“: Fr., u. Sa., 16.30 Uhr;

Kino JUFA Murau

4. bis 11. September 2020

Tel.: 0664/883 152 08

• „Fantasy Island“: Freitag, 4. September, 19.30 Uhr.



• „Mina und die Traumzauberer“: Samstag, 5. September, 15.30 Uhr.

• „Birds of Prey“: Samstag, 5., u. Freitag, 11. September, 19.30 Uhr.

• „Meine Freundin Conni- Geheimnis um Kater Mau“: Sonntag, 6. September, 15.30 Uhr.



• „1917“: Sonntag, 6. September, 19.30 Uhr.

• „Honeyland“: Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr.