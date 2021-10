Seit 7. Oktober ist die renommierte Wanderausstellung "Menschenbilder" zu Gast in der Bezirkshauptstadt Judenburg. Die tollen Exponate der steirischen Top-Fotografen können noch bis einschließlich 27. Oktober 2021 bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Sie sind wieder da, die von den besten Fotografen des Landes gezeichneten "Menschenbilder". Mit der Kamera wurde nicht nur das Offensichtliche, sondern auch das Hintergründige großformatig sichtbar gemacht. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag, 8. Oktober 2021, stellten sich an der Spitze der Besucherinnen und Besucher unter anderem auch Bürgemeister Hannes Dolleschall und Vizebürgermeisterin Elke Florian als Kulturreferentin sowie weitere Gemeindevertreter ein. Worte an die Anwesenden richteten neben den bereits Genannten auch Citymanager und Bundesinnungsmeister Heinz Mitteregger, der, ebenso wie Georg Ott, Christian Jungwirth (Organisator und Initiator der Wanderausstellung "Menschenbilder" und Josef Halbedl, selbst auch ein Menschenbild an der sehenswerten Ausstellung beisteuerte.

Interviewt wurde von Heinz Mitteregger in diesem Rahmen auch der langjährige Redakteur der Murtaler Zeitung, Hans Georg Ainerdinger, dessen Ausstellung "Murtal Motorsport - die wilden Jahre" derzeit im Judenburger Stadtmuseum in der Kaserngasse zu sehen ist. Ebenso der Fotograf Walter Mietschke, der auf die derzeit laufende Ausstellung "Aichfeld erleben" in der Photowerkstatt Judenburg in der Burggasse hinwies.

Einen Bericht über den Fotomonat in Judenburg finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer WOCHE Murtal/Murau.