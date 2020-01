Lange Traditionen soll man pflegen und so gab es auch diesmal einen Benefiz-Silvesterlauf für die Rot-Kreuz Ortsstelle Zeltweg. Mit über 150 Teilnehmenden gab es einen neuen Rekord. Start war im Sportzentrum und Bürgermeister Günter Reichhold blies exakt um 14 Uhr in die Starttröte und die Läufer und Walker machten sich auf den acht Kilometer langen Weg durch Zeltweg. Bei der Labestation Laingerhof gab es das gewohnt gute Brötchenbuffet und natürlich Getränke, ehe es dann zum Sportzentrum retour ging. Hier angekommen konnte man sich noch an einer kräftigen Linsensuppe laben. Dann folgte die Übergabe des Benefizerlöses in Höhe von 1260.- Euro an die Ortstellenleiterin Christine Rappitsch. Mit der anschließenden Verlosung von drei Geschenkkörben und anderen kleinen Besten an die Teilnehmenden klang der letzte Tag des Jahres 2019 vergnügt aus.