Benefiz-Abend der Lions Judenburg-Knittelfeld: Wein und Käse zur Verkostung

01.05.2017, 14:19 Uhr

Käse und Wein lassen eine große Symbiose zu. Wohl kaum besser konnte dies hautnah erlebt werden als am vergangenen Mittwoch: Der Lionsclub Judenburg-Knittelfeld lud an diesem Tag zu einer breitgefächerten Verkostung dieser steirischer Spezialitäten in die landwirtschaftliche Fachschule nach Großlobming ein. Unterstützt wurden die obersteirischen Löwen dabei von der Hofkäserei Deutschmann und den Fachschulen Kobenz und Großlobming, die für ein perfektes Ambiente – sowohl in Kulinarik wie auch Service – sorgten.