Osterkonzert der Reiflinger Trachtenmusiker

19.04.2017, 22:14 Uhr

Obwohl ihre Geburtsstunde erst vor wenigen Jahren geschlagen hatte, spielt die Trachtenmusikkapelle Reifling auf, als würde sie seit Jahrzehnten nichts anderes tun als zu Musizieren. Der nach wie vor jüngste Klangkörper im steirischen Blasmusikverband ist mittlerweile zu einer starken Orchestergemeinschaft angewachsen, die bei öffentlichen Auftritten schon mehrmals echt „Zähne" gezeigt hatte. Dass sie sich auf der Erfolhsstrasse befinden, machten die Reiflinger Trachtenmusiker bei ihrem mittlerweile schon traditionellen Osterkonzert deutlich, zu dem am Ostersonntag in den bis auf den letzten Platz gefüllten Oberweger Stadl eingeladen wurde.