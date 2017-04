25.04.2017, 11:55 Uhr

Netzwerken, Kontakte pflege, neue Beziehungen anknüpfen und gemeinsamer Gedankenaustausch - all das stand im Mittelpunkt eines weiteren Business-Frühstücks, zu dem der Tourismus am Spielberg in das Autohaus Pressl nach Spielberg eingeladen hatte. Im Anschluß wurden die neuen Wanderkarten für die Regionm präsentiert, die die Gegend rund um den Red Bull Ring als attraktive Wanderregion ausweisen. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.