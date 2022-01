BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die 7-Tage-Inzidenz wies am Morgen des 15. J├Ąnner 731,0 positiv getestete Personen pro 100.000 Einwohner f├╝r den Bezirk Neunkirchen aus (am Vortag 652,2). In absoluten Zahlen sind das 631 positiv getestete Personen innerhalb der vergangenen 7 Tage (am Vortag 563).

Blick auf den Nachbarbezirk

Im benachbarten Bezirk Wr. Neustadt Land wurden 817,4 Personen pro 100.000 Einwohner (646 in absoluten Zahlen) positiv getestet; in Wr. Neustadt Stadt sind es 966,5 (449 in absoluten Zahlen).

Quelle: AGES Dashboard