BEZIRK NEUNKIRCHEN (unger). Im heurigen Jahr werden 139 Taferlklassler erstmals ihren Weg in die Ternitzer Volksschulen antreten.



SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stadtrat Peter Spicker, Schulstadträtin Andrea Reisenbauer und LA Vizebürgermeister Christian Samwald mit den Rucksäcken für Schulbeginner.

Foto: Robert Unger/Stadtgemeinde Ternitz

Die jungen Volksschüler zählen zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. "Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion hat deshalb auch heuer für alle Taferlklassler Rucksäcke mit rückstrahlenden Elementen angekauft, um eine bessere Sichtbarkeit der SchülerInnen zu gewährleisten", so Stadtrat Peter Spicker (SPÖ).



Den Schulweg trainieren

Bürgermeister Rupert Dworak und der Landtagsabgeordnete Vizebürgermeister Christian Samwald: "Wir bemühen uns, die Schulwege für die Kinder besonders sicher zu machen, ersuchen aber auch alle Eltern um ihre Mithilfe, sollten Gefahrenbereiche am Schulweg festgestellt werden." Samwald appelliert an die Eltern und Großeltern, den Weg zur Bildungsstätte mit den jungen Schülern häufig zu üben. Auf stark frequentierten Straßen vor den Schulen wird die Stadtgemeinde Ternitz auch heuer von der Polizei geschulte und von der Bezirkshauptmannschaft legitimierte Schülerlotsen einsetzen. "Die Sicherheit unserer Schüler hat absolute Priorität. Deshalb wird die Stadt Ternitz gerade zu Schulbeginn, wenn die Aufregung noch groß ist, mit Schülerlotsen mithelfen, den Schulweg sicherer zu machen“, so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer.