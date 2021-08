Das Kraftwerk Gloggnitz steht an der Reichenauer Straße am nordwestlichen Stadtrand in der Stadtgemeinde Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Das Wasserkraftwerk steht unter Denkmalschutz.

Geschichte

Das Kraftwerk wurde 1897 erbaut.

Architektur

Das kleine zweigeschoßige späthistoristische Kraftwerksgebäude mit einem Zinnentürmchen ist ein Ziegelbau mit Putzrustika.

Archiv: Robert Rieger

Quelle: Wikipedia

Fotos: Robert Rieger Photography