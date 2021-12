PITTENTAL. A1 Glasfasernetz bringt ultraschnelles Internet nach Pitten und Seebenstein.

Paul Galuska, A1 Koordinator für Infrastrukturprojekte NÖ, Bürgermeisterin Marion Wedl, Erwin Arthaber, 1 Network Planning

Foto: A1 Telekom Austria AG

Knapp 1.000 Haushalte in den Gemeinden Seebenstein und Pitten haben nun einen deutlich verbesserten Zugang zum leistungsfähigen Glasfasernetz.



12,5 Kilometer Glasfaserkabel



Im Rahmen des Ausbaus wurden mehr als 12,5 Kilomesechsechser Glasfaserkabel verlegt und sechs neu errichtete Schaltstellen an das größte Glasfasernetz Österreichs angebunden.

"Werden Breitbandausbau forcieren"

Seebensteins SPÖ-Ortschefin Marion Wedl: "Mit dem A1 Breitbandausbau sind wir nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Digitalisierung in der Gemeinde gegangen. Der schnelle und sichere Zugang zur digitalen Welt ist in der heutigen Zeit für Bildungseinrichtungen und Unternehmen genauso bedeutend wie in den privaten Haushalten. Speziell die Möglichkeit im Home Office auf höhere Bandbreiten zugreifen zu können sehen viele in der Bevölkerung positiv. Wir werden auch in naher Zukunft den Breitbandausbau mit A1 forcieren und neu entstehende Siedlungsgebiete mit Glasfaser-Internet versorgen."

"Basis für moderne Anwendungen"

Wedls Amtskollege aus Pitten, SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger: "Eine schnelle und sichere

Internetanbindung ist die Basis für die Nutzung von modernen Anwendungen. Mit dem

A1 Glasfasernetz bringen wir die Infrastruktur der Zukunft nach Pitten und eröffnen

sowohl Privathaushalten als auch unseren Betrieben ganz neue digitale Wege."