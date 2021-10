Die Corona-Zahlen heute: Mit Stand Dienstag, 12. Oktober 2021, 8 Uhr, gibt es in Oberösterreich 3.665 aktive Fälle mit bestätigter Corona-Infektion. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 397 neue Infektion gemeldet worden. Bisher sind 1.827 Menschen in unserem Bundesland mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 152 (+7/24 Stunden) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 33 (+-0) davon befinden sich auf einer Intensivstation.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden täglich von Montag bis Freitag – immer morgens – aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.



Viele Möglichkeiten zur Impfung ohne Anmeldung

Das Angebot an Pop-Up-Impfstellen in Oberösterreich wird laufend erweitert. Rund 38.000 Menschen haben bisher schon eines dieser anmeldefreien Angebote zur Impfung genützt – Mehr dazu im Beitrag.

Zweite Dosis für J&J-Geimpfte

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat die Anwendungsempfehlungen für die Corona-Schutzimpfung aktualisiert und empfiehlt nun auch Personen, die mit dem Impfstoff von Janssen (Johnson&Johnson) einmalig geimpft wurden, zeitnahe eine weitere Impfdosis – Mehr dazu im Beitrag.

Viele Ärzte impfen auch Praxisfremde

Aktuell bieten knapp 900 registrierte Ordinationen in Oberösterreich die Corona-Schutzimpfung für ihre eigenen Patienten an. Rund 300 davon stellen die Impfung auch ordinationsfremden Patienten zur Verfügung – Welche das sind, erfahren Sie hier.

Kampagne gegen Fake-News

Das Land OÖ hat eine Aufklärungskampagne gegen „Corona-Fake-News“ gestartet. Dabei werden Gerüchte und Falschmeldungen zur Corona-Impfung unter die Lupe genommen, von erfahrenen Medizinern einem Faktencheck unterzogen und richtiggestellt.

„Dritter Stich“ jetzt an öffentlichen Standorten

Oberösterreich startet als eines der ersten Bundesländer mit den Auffrischungs-Impfungen an den öffentlichen Impfstandorten. Risikogruppen können jetzt Termine buchen – Mehr dazu im Beitrag.

Neuer Stufen-Plan zur Pandemiebekämpfung

Die österreichische Bundesregierung hat einen neuen Corona-Stufenplan präsentiert. Aufgrund der derzeit erwarteten Auslastung treten die neuen Maßnahmen voraussichtlich am 15. September in Kraft – Mehr dazu im Beitrag.

Intensivmediziner: „Bitte gehen sie impfen!“

Die Zahl der Infizierten steigt, jene der Hospitalisierungen bleibt konstant. Zweiteres ist Experten zufolge vor allem der Impfung zu verdanken. Deshalb richten nun die Intensivmediziner einen Appell an die Bevölkerung: „Bitte gehen Sie impfen“, sagt deren Vertreter in der Ärztekammer OÖ, Achim von Goedecke, „es ist ein Schutz für Sie selbst und für alle anderen.“ Man dürfe sich angesichts der hochinfektiösen Delta-Variante nicht von den niedrigen Zahlen täuschen lassen. Vor allem gelte es nun, eine vierte Welle nach dem Sommer abzufedern. Je mehr Personen vollimmunisiert seien, desto weniger würde diese Welle anrichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter das Virus überträgt, sei gering. Außerdem verringere die Impfung schwere Verläufe, Krankenhaus-Aufenthalte und Long Covid zu deutlich mehr als 90 Prozent.

Impfstatus in Oberösterreich

Unter ooe-impft.at sind für alle, die einen Termin buchen möchten, die freien Impftermine an den Impfstraßen des Landes Oberösterreich ersichtlich und direkt buchbar.

Impfstatus in Oberösterreich (Stand: 10. Oktober 2021):

Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 1.718.225 ,

davon 897.677 Erstimpfungen, 803.664 Zweitimpfungen und 16.884 Drittimpfungen.

Vollimmunisiert sind 866.365 Oberösterreicher bzw. 66,0 Prozent der Bevölkerung älter als 12 Jahre. (Vollimmunisierung durch Impfung + Vollimmunisierung durch Genesung und Impfung)

90,9 Prozent der Patient/innen auf den Intensivstationen in OÖ sind nicht vollständig immunisiert.

Impfnachweis in der Apotheke holen

Alle Versicherten, die Anspruch auf Gratis-Tests in den Apotheken haben, können sich auch einen Impfnachweis ausstellen lassen. Geimpfte erhalten ganz einfach einen Ausdruck aus dem Elektronischen Impfpass.

Elektronischen Impfpass herunterladen

Wer den Impfnachweis etwa für Besuche im Gasthaus nicht mit sich herumtragen sondern am Handy gespeichert haben will, braucht eine Handysignatur und kann sich den E-Impfpass dann herunterladen – Video mit Anleitung

Testen, Testen, Testen

Anmeldung für die kostenlose Antigentestung in den Teststraßen des Landes OÖ

QR-Heimtest Videoanleitung

Das Ergebnis der zu Hause selbst durchgeführten „Wohnzimmertests“ auf der Plattform selbsttest.ooe.gv.atauch in anderen Bundesländern gültig ist. Das Ergebnis ist mittels QR-Code auslesbar und mit Geburtsdatum/Geburtsjahr und den Initialen einer Person eindeutig zuordenbar. Der Test gilt als Eintrittstest für 24 Stunden und ist auch in anderen Bundesländern gültig.

Video zum Ablauf der Selbsttestung:

Aktuelle Fälle und 7-Tage Inzidenzen

Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Summe der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.

Achtung, wir aktualisieren auch die Bezirkswerte ab sofort nur mehr von Montag bis Freitag. Sämtliche Zahlen finden Sie im Dashboard des Landes OÖ

7-Tage-Inzidenz Österreich: 144,1

7-Tage-Inzidenz Oberösterreich: 199,0

Linz: 463

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 194,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 97

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 250,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 131

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 183,5



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 466

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 371,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 57

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 158,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 122

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 159,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 263

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 218,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 143

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 161,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 152

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 232,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land (inkl. Region Enns): 497

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 229,0



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 156

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 171,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 163

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 211,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 58

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 88,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 128

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 182,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 171

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 198,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 160

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 164,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 266

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 146,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 172

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 171,6



Fühlt sich jemand krank und hat die typischen Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Infos unter anderem auf www.ages.at an. Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.