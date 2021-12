Der Landtagsklub der ÖVP spendet 1.000 Euro für das BezirksRundSchau-Christkind.

LINZ. Der symbolische Spendenscheck über 1.000-Euro vom ÖVP-Landtagsclub wurde von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander sowie OÖVP-Klubobmann und Bürgermeister von Steinbach an der Steyr, Christian Dörfel, im Linzer Ursulinenhof an BezirksRundSchau-Chefredakteur-Stellvertreter Thomas Kramesberger übergeben. „Es freut uns sehr, dass wir auch heuer etwas zur Christkind-Aktion der BezirksRundschau beisteuern können“, so Haberlander und Dörfel.