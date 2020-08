Neben der Steiermark und Wien bekommt Oberösterreich nun eine eigene Technische Universität.

OÖ. Einen „großen Wurf“ und eine „wichtige Weichenstellung“ für den Standort Oberösterreich sieht Landeshauptmann Thomas Stelzer in den Plänen des Bundes eine Technische Universität mit Schwerpunkt Digitalisierung und digitale Transformation in Oberösterreich zu installieren. Gerade jetzt, in Zeiten eines anhaltenden Fachkräftemangels und einer historischern Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise, seien Investitionen in Digitalisierung, Forschung und Bildung enorm wichtig. Für die oberösterreichische Industrie werde sich dadurch die große Chance ergeben, sich noch stärker mit der Digitalisierung zu verknüpfen. „Oberösterreich, als Wirtschaftsmotor und führendes Industriebundesland der Republik, ist der logische Standort für die neue Technische Universität“, so Stelzer zum nun bekanntgegebenen Ergebnis der „intensiven Gespräche“ mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in den vergangenen Wochen.

„Enges Miteinander“ mit JKU und FH OÖ

Keineswegs soll die neue Uni als Ersatz für oder Konkurrenz zur Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) oder zur Fachhochschule Oberösterreich gesehen werden. „Es wird ein gutes Miteinander und eine enge Abstimmung zwischen der JKU, den Fachhochschulen und der neuen Technischen Uni geben. Wir wissen um die Stärken der bereits vorhandenen Player“, sagt Stelzer. Zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Industriestandortes und im Kampf gegen den Fachkräftemangel brauche es in Oberösterreich aber dennoch eine eigenständige technische Universität. Gemeinsam mit der Bundesregierung werde man in den kommenden Wochen und Monaten die konkreten Planungen vorantreiben. Das Ziel sei jedenfalls klar: „Oberösterreich soll das Zentrum des digitalen Wandels werden.“

„Turbo“ für den Standort

Die Nachfrage nach hochqualifizierten MINT-Absolventen (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bleibe trotz Corona-Krise langfristig überdurchschnittlich hoch und sei der Flaschenhals für das weitere Wachstum der oberösterreichischen Wirtschaft – weshalb die Ankündigung der neuen Uni von der Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich freudig kommentiert wird. „Die Technische Universität wird als neuer Leuchtturm auch positive Auswirkungen auf die bestehende Hochschullandschaft haben, zu neuen Kooperationsmöglichkeiten führen und bei Oberösterreichs Aufstieg zu den Top-10-Industrieregionen Europas einen Turbo zünden“, so IV OÖ-Präsident Greiner, der sich neben der universitären auch eine massive industriepolitische Aufwertung des Standortes erhofft.