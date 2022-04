Gut Brandlhof feierte 40-jähriges Jubiläum und nahm diese Feierlichkeiten als Anlass, um 40.000 Euro an Gut Aiderbichl zu spenden. Die Eigentümer des Hotels Gut Brandlhof sind sehr tierlieb und haben daher schon des öfteren an soziale Tiereinrichtungen gespendet.

SAALFELDEN. Das 4-Sterne Superior Hotel Gut Brandlhof feierte kürzlich 40-jähriges Jubiläum. Seit vielen Jahren setzen sich die Eigentümer bereits für das Wohl der Tiere ein – sowohl im Hotel als auch außerhalb.

Vierbeinige Gäste sind herzlich Willkommen

Seit einigen Jahren sind Hunde im Hotel Gut Brandlhof ausdrücklich erwünscht. Es wird den Vierbeinigen Gästen laut Hotel ein umfangreiches Angebot geboten, sodass es ihnen an nichts fehlt.

Hunde dürfen ihre Besitzer überallhin begleiten

Die Hunde dürfen Frauchen und Herrchen auch überallhin begleiten:

an die Hotelbar

in die Hotelhalle

auf die Hotelrestaurant-Terrasse

auf die Einkehr-Terrasse und so weiter

Golfspielen mit Hund ist möglich

Die Hundebesitzer können sogar mit ihren Vierbeinern eine Golf-Platzreife ablegen und zwar direkt am hoteleigenen 18-Loch-Golfplatz. Gäste, die mit Hund anreisen, zahlen für den Hund pro Nacht 19 Euro.

Hunde sind im Hotel Gut Brandlhof herzlich Willkommen. Hier haben Hundebesitzer und ihre Vierbeiner sogar die Möglichkeit, gemeinsam die Platzreife am hoteleigenen Golfplatz abzulegen.

Foto: Gut Brandlhof

Spenden an soziale Tiereinrichtungen

Seit mittlerweile zehn Jahren wird die Hälfte des Hundebetrages vom Gut Brandlhof für soziale Einrichtungen, die mit Tieren arbeiten, gespendet. Das heurige 40 Jahr-Jubiläum wurde zum Anlass genommen, um 40.000 Euro (der bislang größte gespendete Betrag des Hotels) an Gut Aiderbichl in Henndorf zu spenden.

Seit Jahren regelmäßig spenden

In den vergangen zehn Jahren wurden laut den Eigentümern des Hotels insgesamt bereits 74.500 Euro an unterschiedliche soziale Tiereinrichtungen gespendet.

Die ersten Spendengeldern gingen nach Griechenland

Im Jahr 2012 fiel der Startschuss für die erste Spende, die vom Hotel Gut Brandlhof an eine Tierorganisation getätigt wurde. 4.000 Euro gingen von diesem Zeitpunkt an, drei Jahre lang an das Tierheim Zakynthos.

Wunsch, mehr größere Geldbeträge zu spenden

2015 erhielt die Tierarztpraxis Bruck am Glockner vom Hotel den einmaligen Betrag von 2.500 Euro gespendet.



"Für die darauffolgenden Jahre haben wir uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir größere und dadurch auch wirkungsvollere Beträge spenden möchten", schildern Birgit Maier und Alexander Strobl, Eigentümer des Hotel Gut Brandlhof und selbst stolze Hundebesitzer.

Spenden wurden eine zeitlang ausgesetzt

Diesen eigenen Wunsch nahmen sich die beiden laut Angaben zu Herzen und setzten die Spenden für einige Jahr aus, um größere Geldbeträge zusammensparen zu können. Nach vier Jahren wurde dann erstmals eine erhebliche Summe (20.000 Euro) an Maggie Entenfellners Tierecke gespendet.

Gut Aiderbichl hat konkrete Pläne mit dem gespendeten Geld

Gut Aiderbichl hat bereits angekündigt, den erhaltenen Scheck über 40.000 Euro nicht nur für ihre 6.000 Tiere, die auf dem Anwesen leben zu verwenden, sondern auch für weitere Tierrettungen zu verwenden.

