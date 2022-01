Der Künstler, Autor und Fotograf Josef Zweimüller ist seit vielen Jahren in der Region und darüber hinaus aktiv. Dabei ist ihm das kulturelle Miteinander ebenso ein Anliegen, wie die Vermittlung und Förderung von Kreativität. Zuletzt erschien sein Roman „Grün“ im renommierten Wiener Verlag „Picus“, in dem er sich eindrucksvoll mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzt. Leider bekommen wir diese durch Corona mehr zu spüren, als uns lieb ist. Speziell Kinder tragen oftmals eine besonders schwere Last, wenn Beziehungen an ihre Grenzen geraten, sie alleingelassen werden oder Schicksalsschläge erleiden.

Josef Zweimüllers aktuelle Charity-Aktion „Wunschbild“ ist eine Einladung an alle, sich selbst eine Freude zu bereiten und gleichzeitig bedürftigen Kindern in Oberösterreich direkt, schnell und unbürokratisch zu helfen. Wer mitmachen möchte, kann dazu ein „Wunschbilder“ in seinem Foto- und Kreativstudio „JOKUN“ erwerben. Von klassischer Fotografie über Malerei bis Digitalkunst stehen hier grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten und beste Raumberatung zur Verfügung. So erhält jeder sein ganz persönliches Bild, das perfekt ins eigene Zuhause passt. Für jedes erworbene Wunschbild kommen „RETTETDASKIND Oberösterreich“ € 100,- zugute. Und als kleines Dankeschön gibt es -10% obendrauf.

Die Teilnahme ist bis zum Frühlingsbeginn am 20. März möglich.

Nähere Infos: www.jokun.at