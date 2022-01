Mitunter werden Befundberichte und Gutachten für trans*Personen verweigert. Dies kann schwer traumatisierend, aber auch (selten) notwendig sein.

Menschen, die trans* (transgender, transident, transsexuell, nicht binär, agender, polygender, genderfluid) sind, brauchen in Österreich psychologische und fachärztliche Gutachten, bevor sie mit der Hormontherapie oder chirurgischen Maßnahmen zur Angleichung an das Wunschgeschlecht beginnen können. Dieser Prozess ist für trans*Personen, die sich ihrer Identität absolut sicher sind, oft mit vielen Schikanen, mit Willkür und Demütigungen verbunden und wird als stigmatisierend und entwürdigend erlebt. Hier kommt es mitunter zu schweren Traumatisierungen.

Auch ich als Psychotherapeut fühle mich hier vom Gesundheitssystem missbraucht: Ich soll eine Diagnose geben für etwas, was ein andere Mensch nur selber spüren und fühlen kann. Unter Umständen bin ich dann auch haftbar, sollte jemand dann doch wieder in sein biologisches Geschlecht zurück wollen (Retransition bzw. Detransition). Ich arbeite gerne mit trans*Menschen, wenn sie freiwillig aufgrund psychischer Belastungen (etwa Depressionen, Stigmatisierungen, Traumen, Diskriminierungen, zur Selbstfindung ...) zu mir kommen, aber nicht wenn sie es müssen, um behördliche Auflagen zu erfüllen und die Zeit bei mir absitzen.

Die behördlichen Auflagen in Österreich sind folgende:

1. Eine begleitende Psychotherapie über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten im Abstand von zwei bis drei Wochen. Diese Psychotherapie ist bedauerlicherweise verpflichtend (und somit ethisch fragwürdig, weil Psychotherapie ja immer freiwillig sein sollte), sie wird von den aktuellen Richtlinien, Leitlinien und den Krankenkassen aber vorgesehen. Eine Psychotherapie als ein Muss erzeugt bei vielen Menschen, völlig verständlich nachvollziehbar, inneren Widerstand und eine Haltung der Abwehr, auch bei mir selbst.

2. Nach vier Monaten kann der/die Psychotherapeut*in dann einen Befundbericht schreiben, dass seiner/ihrer Einschätzung nach Trans*Geschlechtlichkeit vorliegt (Diagnose: „ F64.0 Transsexualismus“). Diese Diagnose wird auch für Personen gegeben, die sich als genderfluid, non-binary, als agender oder polygender erleben, weil in der Regel nur mit dieser Diagnose Behandlungen von den Krankenkassen übernommen werden. Es gibt Menschen, die sich als nicht binär (zwischen den Geschlechtern) erleben und nicht als „transsexuell“, die aber dennoch die pathologisierende Diagnose „Transsexualismus“ benötigen, damit sie sich die Hormontherapie nicht selber zahlen müssen. Dies ist ein großer Missstand in unserem Gesundheitssystem (besser „Krankensystem“)!

3. Mit diesem Befundbericht geht es dann weiter zu einem/einer Psychiater*in der Wahl, welche/welcher ein fachärztliches Gutachten erstellt, mit dem der Personenstand geändert werden kann und hormonelle Maßnahmen möglich sind. Mitunter erlebe ich noch immer Psychiater*innen, die dann von den Menschen einen Alltagstest verlangen, d.h. die betroffenen Personen müssen mindestens ein Jahr lang im Wunschgeschlecht leben und zwar immer, auch dann, wenn ihnen psychische Gewalt, Diskriminierung oder eine (rechtswidrige) Kündigung drohen. In Österreich ist der Alltagstest, weil er eine Menschenrechtsverletzung ist, abgeschafft worden, allerdings scheinen das manche Fachärzt*innen zu ignorieren oder noch nicht zu wissen.

Wenn der Befundbericht verweigert wird

Fast alle trans*Personen, die zu mir kommen, sind sich ihrer Identität absolut sicher und spüren klar und deutlich, welches Geschlecht oder in welchen Geschlechtern sie leben möchten. Darunter befinden sich auch immer wieder Menschen mit Autismus bzw. im Autismus-Spektrum.

Allerdings muss ich als Psychotherapeut einen Befundbericht dann verweigern, wenn ein Mensch seine Gefühle und Bedürfnisse nicht in Worte fassen kann. Zumindest folgende Fragen sollte eine trans*Person im Laufe der vier Monate beantworten können:

- Wenn Du morgen aufwachst und es ist ein Wunder geschehen, in welchem Geschlecht (oder in welchen Geschlechtern) würdest Du dann leben?

- Wenn Du dann in den Spiegel blickst, was siehst Du?

- Wie würdest Du leben, wenn Dich alle Menschen unterstützen würden?

- Was würdest Du dann körperlich spüren (im Muskeltonus, in und auf der Haut, in der Atmung)?

- Welche Emotionen würden in Dir hochkommen?

- Was würdest Du dann anders machen?

- Wie würden andere Menschen es bemerken, dass Du auf einmal authentisch in Deinem Wunschgeschlecht lebst?

- Wie würde so ein Tag in Deinem Wunschgeschlecht aussehen?

- Gibt es schon Möglichkeiten, mehr in Deinem Wunschgeschlechts zu leben?

- Was wären erste, ganz kleine Schritte in die richtige Richtung?

In der Psychotherapie gibt es die paradoxe Frage, die oft hilfreich sein kann, um sich die eigenen Stärken und Kompetenzen bewusst zu machen. Die paradoxe Frage in diesem Fall könnte lauten: Was müsste ich tun, damit ich keinen Befundbericht und keine Zustimmung zur Hormontherapie bekomme?

1. Wenn ich gerade aufgrund einer schweren psychischen Problematik nicht über meine Gefühle und Bedürfnisse sprechen kann oder gar nicht an meine Gefühle und Bedürfnisse rankomme. Wenn ich mich also selber nicht spüre.

Dies ist vor allem während schwerer Depressionen oder bei sozialen Phobien der Fall. Aber auch bei schweren Persönlichkeitsstörungen oder während Psychosen. Hier braucht es dann auf alle Fälle und ohne Diskussion eine Psychotherapie, damit der betroffene Mensch an sein authentisches Spüren und Fühlen kommt. Als Therapeut muss ich fühlen, dass ein Mensch die Kompetenzen hat, an seine Gefühle und Bedürfnisse ranzukommen.

Ich erlebe dieses gar nicht Rankommen an die eigenen Gefühle übrigens nur selten – aber es kommt vor.

2. Auch teilweise oder vorübergehende Geschlechtsidentitätsstörungen, wie sie in Krisen während der Adoleszenz auftreten oder akute Psychosen, bei der die geschlechtliche Identität vorübergehend verkannt wird, sind Gründe, geschlechtsangleichenden Maßnahmen nicht zuzustimmen oder zumindest den Betroffenen noch Zeit zu geben.

Im therapeutischen Prozess sollte jeder Mensch die Klarheit erlangen, dass das Bedürfnis nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen stabil und zeitlich überdauernd ist und dass nur auf dem Weg geschlechtsangleichender Maßnahmen das Leiden vermindert werden kann.

3. Wenn ich erst vor wenigen Monaten oder Wochen realisiert habe, dass ich trans* bin.

4. Andere Gründe gibt es nicht.

Autor: Florian Friedrich

Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

(Logotherapie und Existenzanalyse)