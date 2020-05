Mit zu den schönsten Gegenden Österreichs gehört zweifellos das Salzkammergut und hier befinden sich in Ebensee die Langbathseen – ein Kleinod der Schönheit

Eingebettet am Fuße des Höllengebirges, befinden sich die beiden Langbathseen (vorderer und hinterer), ein Paradies für Erholungssuchende.

Doch leider gibt es sehr viele Zeitgenossen, die das einfach nicht sehen und gewisse Dinge des tägl. Bedarfs einfach am Wegesrand „vergessen“.

Kann den eine gebrauchte Windel nicht im Mistkübel entsorgt werden? Oder muss ein Papiertaschentuch am Boden liegen?

NEIN – einige werden sagen: „Es sind keine Mistkübel vorhanden!“ – das ist aber keine Entschuldigung den Müll in unserer schönen Natur zu entsorgen!

DOCH – es sind Mistkübel vorhanden, aber nicht alle 10 Meter, ist auch nicht notwendig. Der Müll am Wegesrand wurde auch dorthin getragen, warum den nicht zum nächsten Mistkübel bringen.

UND – Ja, das leidige Thema: ein Spaziergang mit einem Hund, ein großartiges und schönes Erlebnis mit seinem Vierbeinigen Freund die Landschaft zu genießen – bitte liebe Hundebesitzer, zerstört das nicht! Nehmt sein Gacki mit!

BITTE – schauen wir gemeinsam auf die grandiose Landschaft, halten wir sie Sauber!

Wenn man vom Windlegern in Richtung Neukirchen bei Altmünster wandert, findet man am Beginn des Weges das Schild mit folgendem Text (Autor nicht bekannt):

„Lieber Wanderer! Verschmutze nie den Wald, Lärm nicht im Revier, ein schöner Anblick sei der Lohn dafür!“