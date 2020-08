Steirische Lösung für Massentests

Zur Durchführung großflächiger Testungen und für die rasche Aufspürung von Clustern entwickelte das junge Gleisdorfer Unternehmen ilvi gemeinsam mit A1 eine spezielle App zur Durchführung von Covid-Screenings. Dabei soll der Prozess vom ersten Anruf einer Verdachtsperson über die Probenentnahme bis ins Labor zum Befund und weiter zu den entsprechenden behördlichen und behandelnden Stellen begleitet werden. Das System besteht aus der "ilvi SampleScan"-App, einem Android-Handheld mit integriertem 2D-Barcodescanner und einem zentralen Webservice. Der zeitlich und personell stark angespannte Prozess soll dadurch optimiert und Fehlerquellen nahezu angeschlossen werden.

Tourismus, Kultur und Sport

Um flächendeckend und in großer Zahl Tests im gesamten Bundesgebiet durchzuführen, wurde das System nun vom Bundesministerium für Gesundheit gewählt. Die "ilvi SampleScan"-App kann dabei im Bereich des Tourismus sowie auch bei Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich eingesetzt werden. Mengentestungen würden so organisierbar und finanzierbar, gebündelte Krankheitfälle leichter entdeckt werden

Dazu Florian Berger, ilvi-CTO: "Wir konnten dank unserem bewährten Solution-Stack die 'ilvi SampleScan"'-App innerhalb kürzerster Zeit mit unserem Partner A1 realisieren und dem Österreichischen Roten Kreuz zur Verfügung stellen. Damit wurde eine signifikante Verbesserung der Datenqualität und Patientensicherheit erreicht." Firmengründer Erwin Berger weist auch auf die weitreichenden Applikationsmöglichkeit bei Einsatzorganisationen oder in Kommunen hin.