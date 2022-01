Nach wie vor sind die Zeiten was die Gesundheit betrifft unsicher. Viele Firmen gehen gleich auf Nummer sicher und wickeln die Gespräche mit Jobanwärtern – sei es für eine Lehrstelle oder für den Job mit fertiger Ausbildung – online ab.

STEIERMARK. Sich online für einen Job zu präsentieren birgt Vor- und Nachteile und bedarf aber auf alle Fälle für den Bewerber einer guten Vorbereitung. Da das Gespräch in der gewohnten Umgebung stattfindet, werden sich so manche Bewerber sicherer und selbstbewusster fühlen. Doch Vorsicht: Zu viel Sicherheit ist auch nicht gut, denn das Online-Gespräch sollte genauso ernst genommen werden wie ein Live-Gespräch – auch in der Vorbereitung.

Auch technisch sollte man gut vorbereitet sein und den Kamerablickwinkel so wählen, dass das Gespräch in Augenhöhe geführt werden kann.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Die Technik macht's

Besonders wichtig ist die technische Ausrüstung, die es zu checken gilt. Die Kamera auf dem Computer oder Notebook sollte ein scharfes und kontrastreiches Bild erzeugen. Die Kameraposition sollte so ausgerichtet sein, dass das Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes in Augenhöhe geführt werden kann. Innerhalb des Kamerablickwinkels sollte Ordnung herrschen und der Hintergrund ist möglichst neutral zu wählen. Denn alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird vom Gesprächspartner bemerkt und lenkt gegebenenfalls von Person und Expertise ab. Alle genannten Parameter gilt es im Vorfeld eines Online-Vorstellungsgespräches auszuprobieren. Neben dem Bild, spielen Ton und Beleuchtung eine weitere Rolle. Für einen guten Ton gibt es kabellose Headsets mit Bluetooth-Verbindung und das Licht sollte von vorne und etwas von unten eingesetzt werden. Dabei ist eine diffuse oder indirekte Lichtquelle zu bevorzugen.

Wirkung erzielen

Bei der Bekleidung wählt man ab besten die Kleidungsstücke aus, die man auch bei einem persönlichen Gespräch vor Ort gewählt hätte. Ebenfalls zu empfehlen ist die Durchführung eines Testgespräches mit Familienangehörigen oder Freunden. Inhaltlich kann man sich dabei auch auf überraschende, kritische und provozierende Fragen vorbereiten, die eventuell Inhalt des Gespräches sein könnten. Wichtig ist, freundlich, kompetent und konzentriert zu wirken.

Am besten führt man eine Probelauf mit Familie oder Freunden durch und übt dabei auch auf provokative Fragen zu reagieren.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Inhaltlich gewappnet

Wie für das normale Bewerbungsgespräch, gilt es sich auch inhaltlich für das Online-Interview perfekt vorzubereiten. Dazu sollten alle Infos zu Berufsbild, Unternehmen, Branche, und Marktposition recherchiert werden. Ist man hier nicht vorbereitet, so kann das naiv und inkompetent klingen. Fragen zu aktuell anstehenden oder besonderen Herausforderungen des neuen Jobs sowie zum Team und zu allgemeinen Abläufen sind erwünscht und zeigen das gesteigerte Interesse an der ausgeschriebenen Stelle. Auf folgende Fragen sollte man vorbereitet sein:

- Was ist Ihre größte Stärke/Schwäche?

- Warum bewerben Sie sich für diese Stelle?

- Weshalb sind Sie die/der Richtige für diesen Job?

- Wie reagieren Sie auf Belastung und Stress?

- Aus welchem Grund haben Sie im letzten Unternehmen aufgehört?

- Wo wollen Sie beruflich in fünf bis zehn Jahren stehen?

- Wie sehen Ihre Gehaltsvorstellungen aus?

