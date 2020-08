Der Lions Club Feldbach hat einen neuen Präsidenten. Coronabedingt hatte sich die Amtsübergabe um einige Wochen verzögert. Nun übergab Herbert Hörrlein den Vorsitz an Michael Sammer.



Michael Sammer wird ab sofort die Geschicke der "Feldbacher Löwen" bis Ende Juni 2021 leiten. Sollte es in irgendeiner Form möglich sein, sei geplant, die im heurigen Mai aufgrund der Covid-Schutzbestimmungen ausgefallenen Feierlichkeiten zum 50-Jahre-Jubiläum des Serviceclubs in dieser Periode nachzuholen.

Das Hauptziel bleibe aber freilich auch in diesem Jahr, schnell und unbürokratisch dort zu helfen, wo es am dringendsten benötigt werde. Ein gutes Beispiel für die treffsichere Unterstützung ist die kürzlich in Kooperation mit allen Clubs der Region erfolgte Übergabe zweier Pkw an eine Rollstuhlfahrerin und an die Lebenshilfe – die WOCHE hat berichtet.