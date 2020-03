Seit 21 Jahren betreut Franz Hammer aus Petztelsdorf viele Nistkästen für die heimische Vogelwelt.

Schon seit 21 Jahren hat der mittlerweile seit 13 Jahren pensionierte Franz Hammer ein besonderes Hobby. Er baut und betreut Nistkästen für die heimische Vogelwelt. 172 Nistkästen hat er gebaut und in den Wäldern der Schlittenau im Ortsteil Petzelsdorf aufgehängt. "Heuer kamen fünf neue dazu", erzählt der ehemalige Gärtner der Stadtgemeinde Fehring. Es ist ein mehrere Quadratkilometer großes Gebiet, das Hammer betreut.

"Wichtig ist vor allem, dass man die Nistkästen nicht am Baum befestigt, sondern frei aufhängt", hat Hammer einen besonderen Tipp. Damit verhindert man, dass Raubtiere das Nest plündern.

Im Winter ist der Vogelfreund mehrere Tage mit Leiter und Werkzeug unterwegs. Die Nistkästen werden geputzt, desinfiziert und bei Bedarf repariert. "Vor allem Meisen, Rotkehlchen und Kleiber nisten hier", erzählt Hammer, der noch ein besonderes Hobby hat. Er baut Weihnachtskrippen, die er zur Adventzeit vor allem in Fehring und Bad Gleichenberg ausstellt.