ST. STEFAN. Die Bilanz der Wurfscheibenschützen von St. Stefan im Rosental kann sich sehen lassen. Drei aus dem Team zählen zu Österreichs Besten.

Bei den Landesmeisterschaften in Zeltweg belegte Kevin Promitzer in der allgemeinen Klasse Platz drei. Auch in Gnas konnte er sich in der Landesmeisterschaft mit 93 Treffern Rang eins sichern. In der Mannschaft holte er den Titel gemeinsam mit Daniel Promitzer und Gerard Schwarz.

In der Schießarena Zangtal stand Daniel Promitzer ganz oben am Stockerl.

Foto: stsf.at

Bei den Landesmeisterschaften "Olympisch Trap" (OT) in Zangtal belegte Daniel Promitzer Rang drei, bei der Landesmeisterschaft in Gnas Rang sieben und in Zangtal (AOT) Platz eins. Auch mit der Mannschaft holte er mit Gerhard Schwarz und Gerhard Kahr den Titel. Bei den Österreichischen Meisterschaften AAT in Hollabrunn platzierte er sich mit den Schützen Gerhard Schwarz und Fabian Schneider ab obersten Podestplatz.

An Erfolge von früher angeknüpft

Nach 20 Jahren Pause konnte der Glojacher Gerhard Schwarz an seine Erfolge von früher anknüpfen. Bei den Österreichischen Meisterschaften AAT in Hollabrunn und AUT in Leobersdorf belegte er in der Seniorenklasse 1 jeweils den zweiten Platz und holte den Mannschaftstitel AAT. Bei den Landesmeisterschaften AAT in Gnas (96 Treffer) und AOT in Zangtal (95 Treffer) holte er jeweils den Titel.

