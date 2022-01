Die Ziele des Handbikers aus Edelsbach sind auch für 2022 wieder ehrgeizig. So steht aiuch der Ironman am Plan. Dementsprechend streng ist der Trainingsplan.

EDELSBACH. "Ich bin voll im Training und gerade in einem sehr harten Trainingsblock", verrät Handbiker Thomas Frühwirth. Nach den beiden Silbermedaillen bei den Paralympics in Tokio ist die Erwartung natürlich auch für heuer groß. Hauptziele für heuer sind u.a. drei Weltcup-Rennen, die EM in Oberösterreich im Mai und die WM in Canada im August.

Auf zum Ironman

"Darüber hinaus möchte ich mich wieder gerne dem Ironman Hawaii stellen", lässt Frühwirth wissen. Die Qualifikation für den Bewerb im Oktober findet im Juni beim Ironman 70.3 Luxemburg statt.

Bevor es wieder mit den Bewerben losgeht, plant Tiggertom, sich auf den Kanaren bei einem Trainingslager fit zu machen.

Rückblick auf 2021:

