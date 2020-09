In einem trefferreichen Fußballkrimi rutschte Unterlamm bei Titel-Mitfavorit Weinburg in der Schlussphase in eine 3:5-Niederlage. Der nächste Heimgegner von Unterlamm ist auch nicht von der einfachen Sorte. Mühldorf feierte gegen Breitenfeld ein 7:2-Schützenfest und ist erster Tabellenführer der Gebietsliga Süd. Sargnagel für Breitenfeld war Bostjan Zelko mit einem lupenreinen Hattrick in sechs Minuten. Fehlen wird in Unterlamm Mühldorfs Abwehrchef Heribert Stiegler, der die Rote Karte ausfasste.