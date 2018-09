Beatriz Bardeau zeigt Ölbilder im Schloss

22.09.2018, 22:17 Uhr

Die Künstlerin mit adeligen Wurzeln zeigt einige Arbeiten in der Galerie Schloss Kornberg.

Das Schloss Kornberg entwickelte sich mit der Galerie im ehemaligen Gesindehaus in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Kunstzentrum in der Region. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Ausstellung "Retrospektive" von Beatriz Bardeau.Die in Madrid lebende Kunsthistorikerin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der bildenden Kunst. Auf Schloss Kornberg präsentiert sie einen Querschnitt aus den letzten Jahren ihres Schaffens – meist großflächige, farbenprächtige und mit kräftigen Pinselstrichen gestaltete Bilder. Ihre bevorzugte Technik ist Öl auf Acryl. Aber auch kleinere Skulpturen finden in der Ausstellung, die bis 18. Oktober täglich geöffnet ist, ihren Platz.Kunstexperte Franz Wieser stellte die Künstlerin vor, der auch die Arbeitsweise und einige Bilder von Bardeau interpretierte und erklärte. Schlossherr Andreas Bardeau, ein Cousin der Künstlerin, präsentierte im Rahmen der Vernissage "sein" Schloss als einen perfekten Ort der Begegnung: "Es gibt nichts Schöneres, als zeitgenössische Kunst in historischen Räumen." Feldbachs Bürgermeister Josef Ober bedankte sich bei ihm für seine großartigen Initiativen für die Entwicklung des Steirischen Vulkanlandes.