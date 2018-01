ÖKB Feldbach ehrte Fahnenpatin Elfriede Pscheidl

10.01.2018, 16:40 Uhr

Auszeichnungen und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des ÖKB Feldbach am Programm.

FELDBACH. Der Stadtverband Feldbach des Österreichischen Kameradschaftsbunds rund um Obmann Karl Buchgraber lud zur Jahreshauptversammlung. Dabei warf man einen Blick auf das vergangene Jahr. 120 Aktivitäten standen 2017 auf dem Programm – darunter zwei Bezirkstreffen und die Fahnenweihe auf Schloss Hantberg. Im Zuge der Versammlung wurden auch Ehrungen durchgeführt. So ging etwa eine Auszeichnung in Gold an Adolf Kopetzky, der bereits seit 60 Jahren Mitglied ist. Martin Kloos erhielt das Verbandsabzeichen in Gold, Friedrich Weingartmann das Landesverdienstkreuz in Silber. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Fahnenpatin Elfriede Pscheidl.