Advent Zauber am Hochschneider-Hof in Edelstauden

Samstag, 25. November, 13 Uhr — 20 Uhr

Sonntag, 26. November, 10 Uhr — 18 Uhr

Weihnachtsdekorationen, Advent- und Türkränze, Holzkerzen, Engel, Blumenarrangements, Schnäpse, Deko für den Außenbereich uvm.

Genießen Sie in unserem stimmungsvollen Gewölbe des alten Stalles die handgefertigten Dekorationen bei Punsch und Keksen.



Auch an den 4 Adventsamstagen,

2.12, - 9.12, - 16.12, 23.12,

von 9 Uhr – 12 Uhr geöffnet.

8081 Edelstauden 37, Tel. 0664 4308301