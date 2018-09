Ein Servicezentrum für 32.000 Menschen

22.09.2018, 12:37 Uhr

Die Arbeiterkammer-Außenstelle Südoststeiermark in der Feldbacher Ringstraße ist nun offiziell eröffnet.

260 Facharbeiter am Bau beschäftigt



Vor wenigen Tagen erst sind die Mitarbeiter der Arbeiterkammer vom Ausweichquartier beim Merkur-Markt in der Grazer Straße wieder zurückgesiedelt an ihren bewährten Standort in der Ringstraße. Nun feierten die Arbeitnehmervertreter die offizielle Eröffnung des AK-Servicecenters mit einem großen Fest.Der barrierefreie Komplex beherbergt die Arbeiterkammer-Außenstelle Südoststeiermark, die Volkshochschule, den ÖGB und die SPÖ. Mehr als 5 Millionen Euro hat die Arbeiterkammer in den Neubau mit einer Nutzfläche von 2.000 Quadratmetern investiert. Damit haben Mitarbeiter und freilich Mitglieder und Besucher um ein Drittel mehr Platz als noch im "alten" Volkshaus. Schmuckstück ist der topmoderne Veranstaltungssaal für 250 Gäste.Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Direktor Wolfgang Bartosch hoben in ihren Ansprachen im Besonderen das Engagement der 45 vorwiegend regionalen Unternehmen hervor. In den knapp 12 Monaten nach dem Spatenstich im Spätsommer 2017 waren 260 Professionisten mit dem Neubau beschäftigt.Leiter der AK-Außenstelle ist Harald Bachmaier, der mit seinem Team im Bezirk Südoststeiermark rund 32.000 Mitglieder betreut.