Krimilesung an acht Stationen

22.09.2018, 22:32 Uhr

Die 4. Krimi-Lesenacht führte die Besucher durch Bad Gleichenberg.

Auf Einladung der Öffentlichen Bücherei Bad Gleichenberg und des Kurhauses las der bekannte Autor Robert Preis aus seinen Romanen. Der gebürtige Grazer entführte an acht Stationen rund um das Kurhaus die Besucher in die Kriminalwelt. Dabei präsentierte er Auszüge aus seinen fünf Romanen, die allesamt in der steirischen Landeshauptstadt spielen. Zum Schluss las er noch aus seinem neuesten Buch "Sagen aus der Steiermark". Den Organisatorinnen Beate Siegel (Bücherei), Verena Böheim (Kurhaus) und Christina Domittner (Buchhandlung Praßl) gelang wieder eine spannende Abendgestaltung.