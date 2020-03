TIROL. Das MCI erweitert für seine Studierenden sein Auslandsangebot und schloss kürzlich mit der Business School der Universität LUISS in Rom ein Doppeldiplomabkommen im Bereich Tourismus ab. Somit besteht für die MCI Studenten die Möglichkeit, gleichzeitig einen Masterabschuss des MCI und ein äquivalentes Diplom der LUISS Business School zu erwerben.



Teils in Innsbruck, teils in Rom studieren

Das lang vorbereitete Doppeldiplomabkommen wird den Studenten von MCI und der LUISS die Möglichkeit bieten, einen Teil ihres Studiums in Innsbruck und den anderen Teil in Rom zu absolvieren. Fertige Absolventen haben einen Abschluss des MCI Studiengangs „Entrepreneurship & Tourism“ als auch des LUISS-Studiengangs „Tourism Management – Major of the Master in Fashion, Luxury & Tourism Management“.

So manch einer wird sich fragen: Wozu zwei Abschlüsse? Aufgrund der engen Verbindung der italienischen und österreichischen Wirtschaft ist es allerdings von besonderem Vorteil zwei Abschlüsse beider Bildungssysteme zu besitzen.

Über das Abkommen zwischen den zwei Hochschulen freut sich besonders Hubert Siller, Leiter des Departments Tourismus & Freizeitwirtschaft am MCI:

„Es freut mich, dass jährlich zwei Studierende des MCI das Doppeldiplom mit der LUISS erwerben können. Neben dem akademischen Renommee bietet Rom und Italien auch eine besonders spannende und lehrreiche Umgebung für Studierende aus dem Bereich Tourismus.“

