TIROL. Guten Morgen!

Heute ist Donnerstag, der 6. August

Politik und Wirtschaft

Wegen einer Terminkollision wird der im Herbst geplante NEOS Landesparteitag in Tulfes ins Wasser fallen. Oberhofer thematisierte beim ORF Sommergespräch die Sinnlosigkeit von Landesförderungen beim Bau von Beschneiungsanlagen und Liften. Daraufhin wurde der geplante NEOS Landesparteitag im November von einem ÖVP Bürgermeister abgesagt. Mehr dazu ...

Politik – Nachhaltigkeit



Umfrage zur nachhaltigen Entwicklung: Seit gestern sind alle in Tirol lebenden Menschen eingeladen, an einer Onlineumfrage mitzumachen. Gefragt werden die Personen nach ihren Sichtweisen und Anregungen zur nachhaltigen Entwicklung Tirols. Mehr dazu...

Lokales

Das Bundesheer in der Landecker Pontlatzkaseren setzt auf heimische Lebensmittel. Die Truppenküche des Österreichischen Bundesheers in der Landecker Pontlatzkaserne verwendet hochwertige Lebensmittel aus der Region. Dadurch wird in der Modellregion Landeck die regionale Wertschöpfung gesichert. Mehr dazu ...

Sport

Der Dolomitenmann findet heuer ohne Rahmenprogramm statt: Veranstalter haben von den Behörden grünes Licht für die Durchführung des Extremsportwettbewerbs in Osttirol. Mehr dazu ...

Sicherheits-Tipp

Für alle Kletterfreunde hat der Alpenverein sein neues Booklet SicherAmBerg Alpinklettern veröffentlicht. Mehr dazu ...

Historisches

Am 6. August 1964 wurde durch die päpstliche Bulle "Sedis Apostolicae" die Diözese Innsbruck-Feldkirch gegründet. Ihr stand als erster Diözesebischof Paulus Rusch vor. Die Feierlichkeiten zur Inthronisation fanden dann im Dezember im Dom zu St. Jakob in Innsbruck statt.

Zur Diözese gehörte damals auch Vorarlberg. Erst im Jahr 1968 wurde dann in Vorarlberg eine eigene Diözese gegründet, dadurch bekam die Diözese in Innsbruk den Namen Diözese Innsbruck. Paulus Rusch blieb bis 1980 Bischof in Innsbruck. Ihm folgte dann Reinhold Stecher nach.

Wetter

Heute wird es wieder sommerlich und warm. Die Sonne zeigt sich häufig. Aber am Nachmittag ziehen vom Brenner über die Kitzbüheler Alpen und in Osttirol größere Quellwolken auf und es sind einzelne Regenschauer möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad.

