TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 26. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Coronavirus

Öffentlicher Aufruf für Besucher am Wochenende im Dom Cafe. Das Land Tirol hat einen öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben: "Personen, die zu genannten Zeitpunkten im Lokal „DomCafe“ waren, sollen auf Gesundheitszustand achten." Mehr dazu ...

Politik – Verkehr

Seit 1. August gelten auf den Ausweichrouten im Bezirk Reutte wieder Fahrverbote. Grund ist der starke Reiseverkehr auf der B179 Fernpassstraße. Seitdem haben rund 12.700 Fahrzeuglenker versucht, dem Stau durch Abfahren auszuweichen – sie alle wurden von der Polizei und den Straßenaufsichtsorganen wieder auf die Schnellstraße zurückgewiesen. Mehr dazu ...

Bergrettung in Kufstein

Ein nächtlicher Bergungseinsatz für die Bergrettung Kufstein auf der „Pyramidenspitze“ in Ebbs ereignete sich am 20. August. Eine 19-jährige Deutsche hatte bereits die "Pyramidenspitze" im Zahmen Kaiser bestiegen, als sie ihre Tourenplanung veränderte und erst am frühen Abend den Abstieg startete, doch dieser gestaltete sich schwieriger als gedacht. Mehr dazu...



Suchtmittel

Seit Anfang 2020 führte die Polizeiinspektion St. Johann umfangreiche Suchtmittelerhebungen in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein durch. Fünf Drogendealer in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel konnten nun festgenommen, sowie 85 Suchtmittelabnehmer ermittelt und angezeigt werden. Mehr dazu...

Maßnahmen für einen sicheren Schulweg

Mit Schulbeginn sind Erstklässler das erstemal selbständig im Straßenverkehr unterwegs. AUVA und KFV haben Tiroler Gemeinden mit den Plakaten "Augen auf!" für einen sicheren Schulweg ausgestattet. Mehr dazu ...

Sport

In der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein werden noch in dieser Woche vier internationale Fußball-Testspiele (Heldencup 2020) durchgeführt. Mehr dazu ...

Historisches

Während der französischen Revolution verkündete am 26. August 1789 die französische Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Diese umfassen unter anderem die Gleichheit aller Menschen, die Meinungs-, Religions-, Pressefreiheit sowie die Freiheit der Person und des Eigentums. Diese Erklärung erwies sich als ein herausragender Meilenstein in der europäischen Verfassungsentwicklung. Auf dieser Grundlage gibt es beispielsweise in Tirol das Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005. Auch in der Tiroler Landesordnung sind die Menschenrechte erwähnt.

Wetter

Heute wird es wieder spätsommerlich warm. Die Sonne zeigt sich die meiste Zeit, jedoch ziehen Schleierwolkenfelder durch Tirol. Auf den Bergen wird es stark windig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen