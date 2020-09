TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Dienstag, der 8. September

Lokales – Vermisste Wanderer gefunden



Zwei Wanderer wurden am Wochenende im Karwendel unabhängig voneinander als vermisst gemeldet. Beide konnten von der Bergrettung gefunden werden. Mehr dazu…

Politik

Corona – Planung für die nächsten Monate: Vor Kurzem kam es zu einem intensiven Arbeitsgespräch zwischen LH Platter und BM Anschober. Thema war natürlich die Corona-Situation sowie die Adaptierung beim Ampelsystem und Kontaktpersonen-Management. Soweit steht der Plan für den Umgang mit der Corona-Situation in den kommenden Monaten. Mehr dazu...

Wissenschaft

Corona Forschung: Ein Team der Innsbrucker Univ.-Klinik für Innere Medizin II (Direktor: Günter Weiss) hat in einer prospektiven Studie erstmals die Langzeitfolgen von COVID-19 an stationär versorgten PatientInnen untersucht. Nun wird eine erfreuliche Zwischenbilanz präsentiert, die die positiven Effekte einer langfristigen und interdisziplinären Nachsorgen von schwer erkrankten Covid-19 Patienten nachweist. Mehr dazu...





Sport

Japans Tennis-Superstar schlägt in Kitzbühel auf: Nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause bereitet sich Kei Nishikori in Kitzbühel intensiv auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour vor. Mehr dazu ...

Der FC Wacker Innsbruck präsentiert das Nordblickabo: Nach dem Bekanntwerden des Stehplatzverbots erarbeiteten Vertreter der Mitglieder, der Fanclubs und der Vereinsverantwortlichen in einer eigens gegründeten AG, die Idee des „Nordblickabos“. Mehr dazu ...

Mobilität

Kufstein ist erste Stadt Österreichs mit flächendeckendem E-Carsharing: 14 Elektroautos sind derzeit in Kufstein über elf Standorte im Einsatz. Mehr dazu ...

Sicher im Internet

Wie Watschlist Internet kürzlich berichtet, landen aktuell Mails mit angeblichen Hofer-Umfragen in den Mail-Programmen von Internet-UserInnen. Als Belohnung wird ein gratis Gratis iPhone 11 oder Samsung Galaxy S20 versprochen. Dabei handelt es sich um eine Abofalle. Mehr dazu ...

Historisches

Am 8. September 1805 dringen österreichische Truppen in Bayern ein. Frankreich erklärt 15 Tage später Österreich den Krieg. Dies ist der Beginn des Dritten Koalitionskriegs. Er wird ausgetragen zwischen Frankreich und seinen deutschen Verbündeten auf der einen Seite und den Alliierten um Großbritannien, Russland, Österreich, Schweden und Neapel auf der anderen Seite. Zu diesem Zeitpunkt standen in Tirol 34.000 österreichische Soldaten bereit. Diese wurden von weiteren Aufgeboten unterstützt. Nachdem aber Napoleon Richtung Wien vorstieß zog Kaiser Franz I. von Österreich die Soldaten aus Tirol ab. Die Tiroler Miliz musste bei der Landesverteidigung nun allein zurecht kommen.

Wetter

Das Wetter beruhigt sich wieder. Hochnebel und Wolken lösen sich rasch auf und die Sonne zeigt sich den ganzen Tag. Es bilden sich harmlose Quellwolken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad. Mehr zum Wetter ...

