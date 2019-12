TIROL. Sofie-Theres Hauser aus Jenbach wird Lehrling des Monats Dezember 2019. Sie ist im zweiten Lehrjahr als Holztechnikerin bei der Binderholz GmbH in Jenbach.

Sofie-Theres Hauser ist Lehrling des Monats Dezember

Sofie-Theres Hauser aus Jenbach wurde von Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader als Lehrling des Monats Dezember 2019 ausgezeichnet. Sofie-Theres Hauser kommt aus Niederndorf und absolviert eine Lehre zur Holztechnikerin im zweiten Lehrjahr bei der Binderholz GmbH in Jenbach. „Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich im Rahmen der Lehrlingsauszeichnung des Landes Tirol so tüchtige junge Leute wie Sofie-Theres Hauser kennenlernen darf. Tirol braucht so engagierte Fachkräfte, um als attraktiver Bildungs- und Wirtschaftsstandort auch in Zukunft an vorderster Stelle zu stehen“, so Beate Palfrader:

„Mit dieser Auszeichnung holt das Land Tirol bewusst die besten Lehrlinge vor den Vorhang, um ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen und die Bedeutung ihrer Leistungen für Tirol und die Gesellschaft hervorzuheben.“

Mit besonderer Leistung zum Lehrling des Monats Dezember 2019



Sofie-Theres Hauser schloss die erste Fachklasse mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Sie wurde vom Betrieb, der Binderholz GmbH, besonders für ihre Verlässslichkeit, Kollegialität, Pünktlichkeit und ihren Fleiß gelobt. Sie nahm am „Kompetenztraining für Lehrlinge“ teil und besuchte den „Grundkurs für Holzbearbeitung und Metallbearbeitung“. Zudem hat sie noch erfolgreich den Übungsleitungskurs im Schwimmen abgeschlossen. Auch ehrenamtlich ist Sofie-Theres Hauser aktiv. So ist. sie Mitglied der Bundesmusikkapelle Niederndorf. Weiters ist sie Vorturnerin beim Team des Turnvereins Niederndorf. In ihrer Berufsschule gibt sie private Nachhilfe auf freiwilliger Basis.

So wird man Lehrling des Monats

Lehrlinge, die besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule erreichen, haben die Möglichkeit, zum Lehrling des Monats gewählt zu werden. Neben diesem Einsatz spielt auch besonderes gesellschaftliches Engagement eine wichtige Rolle. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus VertreterInnen des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol und der Berufsschulen. Der „Lehrling des Jahres“ wird im Folgejahr im Rahmen einer Galanacht aus dem Kreis der zwölf Lehrlinge des Monats gewählt.

"Das Land Tirol braucht gute Fachkräfte. Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen." (Beate Palfrader)

