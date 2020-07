AKNÖ erhebt die Preise und gibt Tipps gegen dubiose Notdienste

ZENTRALRAUM NÖ. Stark überhöhte Kosten und vermeintliche Handwerker, die noch vor der Behebung des Problems mit dem Geld über alle Berge sind. Immer wieder locken dubiose Installateurs-„Notdienste“ – meist mit Sitz im Ausland – Menschen in Notlagen in die Falle (siehe Interview). Um dem entgegenzuwirken, hat die AK Niederösterreich die Preise von niederösterreichischen Installateurbetrieben erhoben. Anhand der Ergebnisse lässt sich besser einschätzen: Was kostet eine Facharbeiterstunde? Wie viel wird für die Anfahrtszeit fällig?

Es gibt keine Richtlinien

Dem Aufruf im Rahmen der Preiserhebung unter in Niederösterreich tätigen Installateurbetrieben sind 46 Unternehmen gefolgt. Abgefragt wurden der Stundensatz eines Facharbeiters bzw. einer Partie sowie die Kosten für den Anfahrtsweg. Dabei zeigten sich teils große Preisunterschiede. Die Stunde eines Facharbeiters kostet zwischen 60 und 98 Euro, was eine Preisdifferenz von mehr als 60 Prozent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter bedeutet. Die Preise im Zentralraum liegen an der unteren Grenze, € 64,80 etwa verlangt die Heizung Lehner GmbH in St. Pölten, 60,13 Euro kostet's bei Edwin Hochgerner in Böheimkirchen, der die Anfahrtszeit als Arbeitszeit verrechnet, Lehner hingegen stellt bei über 40 km 20 €, bei über 60 km 42 Euro in Rechnung. Die Partiestunde – Facharbeiter und Helfer oder Lehrling – liegt zwischen 99 und 156 Euro (58 Prozent Differenz). € 117,60 sind's bei Heizung Lehner, € 103,92 bei Edwin Hochgerner. Grundsätzlich gibt es für die Höhe der Stundensätze keine Richtlinien oder Preisempfehlungen. Sie werden von den Unternehmen individuell berechnet.

So erkennen Sie unseriöse Notdienste

Nummer eines ortsansässigen Unternehmens, das Notdienste anbietet, speichern; Bei Google-Suche: Achtung bei den Top-Platzierungen, überprüfen Sie das Impressum und erfragen Sie die Kosten. Der Betrag ist zu hoch? Aufschlüsselung der Kosten verlangen.