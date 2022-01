Im September 2021 konnten die Kameraden Patrick Suntinger, Daniel Gspurning, Stefan Bauer und Dominik Kinzer den Feuerwehrtaucher Lehrgang 2 erfolgreich abschließen.

MARIA LANKOWITZ. Dieser Lehrgang gliedert sich in zwei Teile: der erste Teil dauerte zwei Tage und fand an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring statt. Dabei wurden die Grundkenntnisse des Feuerwehrtauchers überprüft. Aber auch ein sogenannter „Trockener Tauchgang“ in der Druckkammer im LKH Graz stand am Programm. Dieser Tauchgang führte auf eine Tiefe von 50 Metern. Ein großes Augenmerk wurde auch auf die Unterwassernavigation gelegt. Ebenso galt es vier Tauchgänge am Schwarzlsee zu absolvieren. Zum Abschluss musste noch eine Theorieprüfung abgelegt werden.

Zahlreiche herausfordernde Übungen

Der zweite Teil fand zwei Wochen später in Gössl am Grundlsee statt und dauerte vier Tage. Auch dieser Teil war von Theorieeinheiten, Sport und Tauchgängen geprägt. In der Theorie wurde sehr viel über die Tauchmedizin, das Tauchen in Bergseen, das Führen von Tauchgängen und den Ablauf eines Taucheinsatzes gelernt. In den insgesamt acht Tauchgängen musste das zuvor theoretisch erlernte Wissen angewandt werden. Die Tauchgänge führten in mittlere Tiefen von bis zu 20 Metern. Auch das Freitauchen stand am Programm, es musste wieder 50 m Streckengetaucht werden und es galt frei auf die 5 m Plattform abzutauchen und zwei Knoten zu binden.

Als letzte Übung musste ein reaktionsloser Taucher aus 10 Metern Tiefe bis ans Ufer gerettet werden. Zum Abschluss wurde noch die mobile Druckkammer des Landesfeuerwehrverbandes vorgestellt und ein kurzer Tauchgang damit durchgeführt. Nach einer schriftlichen Prüfung war auch der zweite Teil abgeschlossen.

Die Kameraden der FF Maria Lankowitz sind stolz auf ihre Kollegen.

Foto: FF Maria Lankowitz

Schwierige Ausbildung

Die vier Kameraden der Feuerwehr Maria Lankowitz sind mit dem positiven Abschluss dieses Lehrganges sehr zufrieden – nach fünf Jahren Ausbildung ist diese Stufe endlich geschafft. Nun dürfen sie damit bei allen Taucheinsätzen ins Wasser und unterstützen somit den Wasserdienst des Bereiches Voitsberg. Man kann sagen die Tauchausbildung gehört zu einer der herausforderndsten, zeitaufwendigsten und schwierigsten Ausbildung im Feuerwehrwesen.

Ein großes Dankeschön gilt dem Bereichwasserdienstbeauftragten Ewald Schober für die Unterstützung in der Ausbildung, aber auch dem Kommandanten Harald Sorger für die Unterstützung der Feuerwehr Maria Lankowitz. Auch die Kamerad:innen der Feuerwehr Maria Lankowitz sind sehr stolz und gratulieren für die Leistung.

