Am 28. Dezember verstarb Günther Schaller im 75. Lebensjahr. Voitsberg trauert um eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt.

VOITSBERG. Die Voitsberger Gastronomie war jahrzehntelang ohne Günther Schaller undenkbar. In den 80er-Jahren begann seine Gastro-Karriere. Mit seinen Betrieben "Cafe Stadttor" und später mit der Bar "Walhalla" war Schaller ständig präsent und beliebt. Eine Zeitlang war er auch mit "La Bomba" in Rosental aktiv, sein Hauptaugenmerk lag aber immer am Voitsberger Hauptplatz, wo er am Beginn der Stadttor-Ära mit seiner Pizzeria erfolgreich war.

Gastronom, Musiker und Fußball-Fan

Die Voitsberger Stadtfeste mit tausenden Besuchern und einer Musikbühne waren Höhepunkte, wo zahlreiche Musiker der heimischen Pop-Szene zu Gast im Stadttor waren vor und nach den Konzerten. Er selbst spielte E-Gitarre und war auch Mitglied von "BürgerMeixner", einer Rockband junggebliebener Musiker aus Voitsberg rund um Alt-Bürgermeister Ernst Meixner.

Schaller war glühender Fußball-Fan des ASK Voitsberg, jahrelang als Sponsor und Günner immer wieder im Sparkassen-Stadion. Obmann Hans-Joachim Waldhaus war Stammgast bei ihm, vor allem im "Centro" am Hauptplatz. Günther Schallers große Leidenschaft galt der Luftfahrt. Er absolvierte die Pilotenausbildung und schwärmte von seinen Flügen und Erlebnissen in der Luft. Aufgrund seiner wirtschaftlich erfolgreichen Jahre hatte er ein Urlaubsdomizil auf den Bahamas, welche er viel zu selten nützen konnte.

Ende der Neunziger Jahre folgte der Absturz. Schaller verlor seine materiellen Reichtümer. 2010 zeigte er noch einmal sein Gespür für die erfolgreiche Gastronomie mit der Bar "Centro" direkt am Hauptplatz. Gemeinsam mit seiner zweiten Ehegattin führte er elf Jahre lang das Centro. Nach der Scheidung vor einem Jahr versuchte er es einen weiteren Neustart und gründete den Verein für Sport, Kunst & Kultur mit einem kleinen, aber feinen Vereinslokal wiederum am Hauptplatz in Voitsberg nur für Mitglieder.

Ausstellung in Vorbereitung

Mit Franz Taucher bereitete er eine Ausstellung "100 Jahre ASK Voitsberg - ein Verein bewegt die Stadt" in seinem Vereinslokal vor - doch dazu kam es wegen des letzten Lockdowns nicht mehr.

Nicht nur Franz Taucher, der einen seiner besten Freunde verlor, trauert, auch viele seiner Stammgäste vom ehemaligen "Centro" wird Günther Schaller fehlen.



Eine Erinnerung an Günther Schaller:

ROUTE 66 für Günther Schaller