Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gemeinden laufen auf Hochtouren.

VOITSBERG. Die Nacht von Samstag auf Sonntag werden viele Feuerwehrleute im Bezirk Voitsberg nicht so schnell vergessen. Der erste von rund 175 Einsätzen in den letzten 48 Stunden begann mit dem Flugzeugabsturz der Hagelabwehr im Bereich des Gaberlgebietes (Hochgößnitz), zu dem die Feuerwehren Maria Lankowitz, Köflach und Edelschrott laut Alarmstichwort "Flugunfall!" alarmiert wurden. Die beiden Insassen, der Pilot und ein Passagier, wurden schwer bzw. leichter verletzt ins Spital verbracht.

Notruf auf Voitsberg umgeschaltet

Bereits um 18.55 Uhr wurde am Samstag die Florian-Bereitschaft alarmiert, rückte zu Florian Voitsberg ein und der gesamte Notruf des Bereichs wurde auf Voitsberg umgeschaltet. In Minutentakt liefen die Alarmmeldungen bei der Forianstation Voitsberg auf. Insgesamt wurden vom Florianteam 120 Notrufe bearbeitet, weitergeleitet und die notwendigen einsatztaktischen Aufzeichnungen vorgenommen. Es standen 22 Feuerwehren des Bereiches Voitsberg im Einsatz. Von den Feuerwehren mussten insgesamt 175 Einsätze bewältigt und abgearbeitet werden. Kontinuierlich zog das Wetter über Maria Lankowitz, Köflach, Gaisfeld, Krottendorf, Ligist, Söding – St. Johann, hinweg, viele private Häuser, Keller, Dächer, öffentliche Straßen waren betroffen.

So mussten die Feuerwehrleute Meldungen mit Alarmwrötern wie "Baum über Straße", "Unwetter im Bereich...", "Grundstück überflutet", "Sandsäcke werden benötigt", "Bäume auf der LB 70 zwischen Köppling und Söding", !"Hof und Keller unter Wasser", "Unwettereinsätze", "Teich geht über – Sandsäcke werden benötigt", "Wasser kommt vom Dachboden", "Heizöltank aufgeschwommen – Diesel binden", "Bach geht über", "Einfahrt überflutet", "Dach abgedeckt", "Verklausung im Bach" entgegennehmen, die Einsätze nach und nach bearbeiten und die Bevölkerung unterstützen. Auch öffentliche Straßen waren von umgestürzten Bäumen und Überflutungen betroffen. Durch den starken Hagel wurden Dächer schwer beschädigt und das Wasser konnte dadurch in die Häuser eindringen, wodurch weitere schwere Schäden entstanden.

"Unsere Feuerwehren waren in diesen Stunden gefordert und standen bis in die frühen Morgenstunden n im Einsatz", berichtet Bereichsfeuerwehrkommandent Christian Leitgeb. " Sie haben dadurch nicht nur größere Schäden verhindert, sondern der Bevölkerung auch die Sicherheit gegeben und die Feuerwehren haben wieder gezeigt, dass auf sie bei Tag und Nacht rund um Uhr und tagtäglich Verlass ist und man auf sie zurückgreifen kann."

Die Arbeiten bei diesen Einsätzen sind aber meistens an diesem Tage nicht zu Ende, es müssen am nächsten Tage wiederum Vermurugen im Bereich von Häusern und Bächen beseitigt werden. Es ist für die Feuerwehren besonders wichtig die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen, Sandsäcke zu füllen, Gerätschaften einsatzfähig zu machen, um sich auf die nächsten Einsätze vorzubereiten. Am Montag werden am Katastrophenstützpunkt in Hallersdorf rund 15 Mann wieder Sandsäcke auffüllen, außerdem wurden zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehren durch Hagelschlag beschädidgt.

Eine kurze Auflistung über die Alarmierung der einzelnen Feuerwehren durch die Florianstation Voitsberg:

Lankowitz, Köflach und Edelschrott zum Flugunfall

Unwetter

Lankowitz – wurde von Kemetberg unterstützt 6 Einsätze

Köflach unterstützt von Piber 26 Einsätze

Köppling 16 Einsätze

Söding 29 Einsätze

Krems 3 Einsätze

Rosental

(von Bärnbach bei einem BMA unterstützt) 8 Unwetter 1 BMA

Von Voitsberg im Gößnitzgraben unterstützt (WLF)

Hallersdorf unterstützt von Stallhofen mit LKWA 6 Einsätze und Besetzung KAT Lager

Krottendorf von Gaisfeld unterstützt 22 Einsätze

Mooskirchen von Steinberg und Ligist unterstützt 28 Einsätze

Ligist 5 Einsätze

Gaisfeld 3 Einsätze

St. Martin 5 Einsätze

Stölzle Oberglas 1 Einsatz

Bärnbach 3 Einätze

Voitsberg 3 Einsätze

GESAMT 175 Einsätze