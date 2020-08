Hangrutschung am Panoramaweg

Auch am Dienstag waren Feuerwehren im Bezirk im Einsatz wie die FF Krems.

VOITSBERG. Am Dienstag Nachmittag musste die FF Krems zu einem Erdrutsch am Voitsberger Panoramaweg, eine Stunde später fiel in der oberen Arnsteinstraße ein Baum auf die Straße. Da durch die große Regenmenge ein weiteres Abrutschen des Hanges drohte, wurden die Stellen mit einer Folie abgedeckt. Von der oberen Arnsteinstraße musste der Baum von der Fahrbahn entfernt und in kleine Stücke geschnitten werden, ein weiterer Baum musste ebenfalls gefällt werden, weil er auf die Straße zu stürzen drohte.