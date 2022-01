Schlechte Schulnoten müssen nicht sein. Professionelle Nachhilfe und ein individueller Lernplan helfen dabei, diese zu verbessern.

Jedes Kind ist ein Individuum und verschieden mit Begabungen und Talenten ausgestattet. In der Schule ist jedoch ein individuelles Eingehen auf jedes Kind oft sehr schwierig. Erschwerend kommen rasches Durcharbeiten des Lernstoffes und Termindruck dazu. Smartphones und Social-Media-Kanäle stören die nötige Konzentration beim Lernen massiv. Da geht einigen Schülerinnen und Schülern bald die Luft aus.

Unterstützung bekommen sie in den Kursen im LernQuadrat. Kurse finden schulbegleitend am Nachmittag oder in den Ferien, persönlich oder online statt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. „Schülerinnen und Schüler kommen so lange ins LernQuadrat, wie sie unsere Unterstützung brauchen“, berichtet Karin Fasswald vom LernQuadrat Voitsberg. „Am besten Sie kommen zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch. Gemeinsam finden wir einen Weg zu besseren Noten!“

Kontakt

Hauptplatz 46

8570 Voitsberg

Tel: 03142/212 91

Mail: voitsberg@lernquadrat.at

