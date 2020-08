Alle Überlegungen und Sicherheitskonzepte wurden von den Gruam Teifl wieder verworfen.

KÖFLACH. Am 28. November hätte in der Stadtgemeinde Köflach wieder der traditionelle Krampuslauf stattgefunden. Aufgrund der derzeitigen Corona Situation ist den Gruam Teifl eine Durchführung der beliebten Veranstaltung in diesem Jahr aber leider nicht möglich. "Alle Überlegungen und Sicherheitskonzepte, die in den letzten Wochen angestellt bzw. ausgearbeitet wurden, um die Veranstaltung eventuell doch noch durchführen zu können, hätten dem Grundgedanken der Veranstaltung und dem gesundheitlichen Hintergrund widersprochen", begründet Matthias Pichler diese Entscheidung. "Wir hoffen darauf die Veranstaltung im Jahr 2021 wieder in der üblichen Form durchführen zu können."