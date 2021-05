Die Pforten der Musikschule Voitsberg wurden außer im Zeitraum von März bis Mai 2020, wo die ganze Gesellschaft in der Schockstarre war, niemals geschlossen.

VOITSBERG. Als viele Bildungseinrichtungen meist ersatzlos zusperren wollten oder zugesperrt hatten, entschloss sich die Musikschule Voitsberg in Absprache mit Bgm. Bernd Osprian mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept als eine der ersten Bildungseinrichtungen Unterricht in Präsenz zu ermöglichen. Das führte mit der Umstellung auf Einzelunterricht mit nötigem Abstand, mit Plexiglaswänden zwischen Lehrpersonen und Schülern mit größtmöglicher Sorgsamkeit und verpflichtender Maskennutzung zu einem reibungslosen Schulbetrieb.

"Viele Musikschulen haben sich unserem Beispiel angeschlossen und haben nachgezogen", sagt der Voitsberger Musikschuldirektor Peter Erregger. Dass Musik mehr als eine Freizeitbeschäftigung ist, erwies sich spätestens im Lockdown. "Eltern, Schülerinnen und Schüler waren ungemein dankbar über die Struktur in einer strukturlosen Zeit in der Pandemie, die ihnen der Musikunterricht geboten hat", so Erreger weiter. "Ängste, Freude, Hoffnung, Zugehörigkeit und viele andere emotionale Aspekte können mit Musik verarbeitet und gefördert werden.

Enge Kooperation

Schon im Jänner dieses Jahres entschlossen sich die Direktorin der Volksschule Voitsberg, Margret Riedl, und Peter Erregger zu einem besonderen Projekt. Jetzt finden fast wöchentlich sogenannte Hofkonzerte vor der Volksschule Voitsberg statt. Hier musizieren die Schülerinnen und Schüler direkt vor der Volksschule. Sowohl Schüler als auch der Lehrkörper hören an den Fenstern oder auch im gebotenen Abstand im Parterre den jungen Künstlern zu.

Außerdem wird es ein großes Gemeinschaftsprojekt mit der Volksschule Voitsberg geben. Hier wird der Song "Head, Shoulders, Knees and Toes" choreographisch mit den Volksschulkindern umgesetzt, die Kinder der Musikschule Voitsberg machen die Musik dazu. Das Ganze wird zu einer gemeinsamen DVD verarbeitet und lässt sich dann in den verschiedenen Social Media-Kanälen bewundern.

Die Leistungsfähigkeit der Musikschule Voitsberg mit den Zweigstellen in Geistthal und Stallhofen äußert sich auch in der sehr großen Zahl an Abschlussprüfungen, diese werden heuer acht Schülerinnen und Schüler absolvieren. Immerhin sind diese Kandidaten mehr als zwölf bis 15 Jahre an der Musikschule und werden von den Lehrkräften in ihrer Ausbildung an das Niveau der Kunstuniversität Graz herangeführt. "Darauf sind wir als Team der Musikschule Voitsberg besonders stolz", sagt Erregger.

Abschlusskonzert am 2. Juli

Natürlich ist es möglich, in der Musikschule kostenlose Schnupperstunden zu konsumieren. Es werden nahezu alle Musikinstrumente sowie Gesang unterrichtet. Das Schlusskonzert findet am Michaeliplatz am 2. Juli zwischen 16 und 20 Uhr statt. Hier werden verschiedenste Solisten und Ensembles ihr Können darbieten. Am Ende der Veranstaltung werden die Zeugnisse der Abschlussprüfungen übergeben. Einschreibtermine sind in Voitsberg am 30. Juni von 15 bis 18 Uhr, in Geistthal am 25. Juni von 17 bis 18 Uhr und in Stallhofen am 24. Juni von 16 bis 18 Uhr.