Im Rahmen der Aktion "Gemeinsam Boden gut machen" verlosen die Grünen derzeit 100 Euro-Gutscheine, die bei Blumen Plettig in Stallhofen eingelöst werden können.

STALLHOFEN. In Kooperation mit der lokalen Gärtnerei Blumen Plettig in Stallhofen verlosen die Grünen derzeit im Bezirk Voitsberg Gutscheine im Wert von je 100 Euro, um eine artenreiche Bepflanzung von Garten, Balkon oder Fensterbank zu erleichtern. So kann jeder und jede ganz einfach zu Hause einen wichtigen Beitrag zu Boden- und Artenschutz leisten. Blumen Plettig ist einer von rund einem Dutzend Gärtnereien in der Steiermark, die an dieser Aktion teilnehmen. Sie verteilen außerdem kostenlose Säckchen mit bienenfreundlichen Blumensamen in Bio-Qualität und informieren über die naturnahe Gestaltung von Garten und Grünraum.

Boden gut machen

"Die lokalen Gärtnereien leisten einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, Natur in unser Leben zu bringen. Es freut mich ganz besonders, in dieser wichtigen Sache mit vielen engagierten Gärtner:innen zusammenarbeit zu können", betont Landessprecherin Sandra Krautwaschl.

Diese Aktion ist Teil der Kampagne „Boden gut machen“, in der Krautwaschl darauf aufmerksam macht, warum es so essenziell ist, die Lebensgrundlage Boden zu erhalten:

„Es wird in unserem Bundesland viel zu viel zubetoniert, jeden Tag gehen im Schnitt fünf Fußballfelder an Boden verloren. Wir müssen endlich Boden gut machen, sonst verbauen wir uns buchstäblich unsere eigene Zukunft. Denn gesunder, unverbauter Boden erfüllt ganz essentielle Aufgaben in unserem Ökosystem und es geht hier um nichts Geringeres als unsere gemeinsame Lebensgrundlage.“

